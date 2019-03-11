مصر | ضبط مسجل استولى على 42 ألف جنيه من شاب بزعم توظيفه بشركة بترول بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل استولى على 42 ألف جنيه من شاب بزعم توظيفه بشركة بترول بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط هارب محكوم عليه في قضيتي "سرقة بالإكراه" لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالغربية بدعوى قدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "إبراهيم. ب"، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بقيام "السيد. م. ر"، بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه نظير تعيينه بإحدى شركات البترول زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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وأسفــرت التحـــريـــات عن صحة البلاغ وقيام "السيد. م. ر"، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، سبق اتهامة في قضية "اتجار في النقد" ومحكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " سرقة بالإكراه" بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي التعيين بالوظائف الحكومية والاستيلاء من المبلغ على مبلغ مالي قدره ( 42,000 جنيه كمقدم لمبلغ (100,000 ) جنيه على سبيل الرشوة نظير تعيينه بإحدى شركات البترول زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة وتقديم قرار التعيين المزور له والمنسوب لذات الشركة ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتلك الجهة إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم ضبطه أثناء قيامه بمقابلة المُبلغ لإستلام باقى المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأن الخطاب المشار إليه تحصل عليه من أحد الأشخاص "جارى العمل على تحديده وضبطه".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.