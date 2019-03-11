مصر | لمساعدته في الإنفاق على أسرته.. "الداخلية" تهدي تروسيكل لعامل جمع قمامة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمساعدته في الإنفاق على أسرته.. "الداخلية" تهدي تروسيكل لعامل جمع قمامة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت مديرية أمن الإسكندرية بإهداء المواطن حاتم محمد "عامل" يقيم بدائرة قسم أول المنتزة (تروسيكل) لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذي لاقى استحسان المواطن.
وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لمطلبه.
ويأتي ذلك استمراراً لتفعيل الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية، بهدف تكريس الدور الإجتماعى للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو رواش من انفجار 150 طن تنر؟
أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أهالي منطقة أبو رواش بمركز كرداسة من كارثة، بعد إنفجار 150 طن تنر، داخل مصنع غير أدمي بالكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وواصلوا طوال الساعتين الماضيين عمليات الإطفاء، وحال محاولتهم في السيطرة على الحريق، كانت 'جراكن التنر'، تنفجر، واحدة تلو الأخرى، ونجحوا في السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، بعد تفحم المصنع بالكامل.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المصنع الذي اندلعت فيه النيران بمنطقة أبو رواش، غير أدمي، ومبني بالطوب الأحمر، وسقف خرساني، دون وجود وسائل الحماية وقت حدوث الحرائق.
وأوضحت التحريات أن صاحب المصنع لم يصدر له موافقة على المصنع من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ومرخص له من التنمية الصناعية، مضيفة أن العاملين بالمصنع يجمعوا "جراكن"، التنر ويقوموا بإعادة تعبئته داخل زجاجات صغيرة، وبيعها بالأسواق.
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي، وراء إندلاع النيران بمصنع تنر بمنطقة أبو رواش، ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخري.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع تنر بالكيلو 28 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة.
كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده باندلاع النيران بمصنع تنر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 14 سيارة إطفاء، وتبين أن المصنع على مساحة 500 متر، وتم فرض كردون أمني، لمنع تمدد النيران.
وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، ونتج عن الحريق احتراق 150 طن مذيبات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.