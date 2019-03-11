مصر | لمساعدته في الإنفاق على أسرته.. "الداخلية" تهدي تروسيكل لعامل جمع قمامة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمساعدته في الإنفاق على أسرته.. "الداخلية" تهدي تروسيكل لعامل جمع قمامة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية أمن الإسكندرية بإهداء المواطن حاتم محمد "عامل" يقيم بدائرة قسم أول المنتزة (تروسيكل) لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذي لاقى استحسان المواطن.

وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لمطلبه.

ويأتي ذلك استمراراً لتفعيل الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية، بهدف تكريس الدور الإجتماعى للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.