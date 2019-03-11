مصر | تحرير 3466 مخالفة مرورية وضبط 30 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3466 مخالفة مرورية وضبط 30 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (3466) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1484) مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.
كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو رواش من انفجار 150 طن تنر؟
أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أهالي منطقة أبو رواش بمركز كرداسة من كارثة، بعد إنفجار 150 طن تنر، داخل مصنع غير أدمي بالكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وواصلوا طوال الساعتين الماضيين عمليات الإطفاء، وحال محاولتهم في السيطرة على الحريق، كانت 'جراكن التنر'، تنفجر، واحدة تلو الأخرى، ونجحوا في السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، بعد تفحم المصنع بالكامل.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المصنع الذي اندلعت فيه النيران بمنطقة أبو رواش، غير أدمي، ومبني بالطوب الأحمر، وسقف خرساني، دون وجود وسائل الحماية وقت حدوث الحرائق.
وأوضحت التحريات أن صاحب المصنع لم يصدر له موافقة على المصنع من الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ومرخص له من التنمية الصناعية، مضيفة أن العاملين بالمصنع يجمعوا "جراكن"، التنر ويقوموا بإعادة تعبئته داخل زجاجات صغيرة، وبيعها بالأسواق.
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي، وراء إندلاع النيران بمصنع تنر بمنطقة أبو رواش، ويواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع اندلاع النيران مرة أخري.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع تنر بالكيلو 28 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة.
كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده باندلاع النيران بمصنع تنر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 14 سيارة إطفاء، وتبين أن المصنع على مساحة 500 متر، وتم فرض كردون أمني، لمنع تمدد النيران.
وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، ونتج عن الحريق احتراق 150 طن مذيبات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.