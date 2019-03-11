مصر | تحرير 3466 مخالفة مرورية وضبط 30 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3466 مخالفة مرورية وضبط 30 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات أعلى الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (3466) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1484) مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً، 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.