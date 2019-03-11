مصر | سرقوا 7 عربيات.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقوا 7 عربيات.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مكافحة جرائم السرقات بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات، بعد ارتكابه 7 سرقات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للعميد محمد مصطفي رئيس قسم مكافحة جرائم السرقات مفادها أن كلً من "رجب.خ.أ.س"، عاطل، 35 سنة، ومقيم دائرة مركز العياط، "أحمد.ع.ا.ن.ع.ا"، عاطل، 36 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في قضية عميل مسروقات، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسمي شرطة أول أكتوبر، ثاني أكتوبر، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة العياط، حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومتخذان من دوائر أقسام (الأهرام، ثاني أكتوبر، حلوان، أول مدينة نصر) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الآثم، كما إعترفا بإرتكابهما 7 حوادث سرقة مماثلة.

وأرشد المتهمان عن أماكن تصريفهما 3 سيارات لدى عملائهما، حيث أمكن ضبطهم والسيارات؛ وهم كلً من "أحمد.م.ع.ا.م"، سائق، 33 سنة، "هشام.ع.ا.ع.ا"، سائق، 33 سنة، "أحمد.ج.ف.م"، سائق، 37 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز العياط، وأمكن ضبط باقي السيارات بجراج كائن دائرة مركز العياط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحالهما اللواء رضا العمدة للنيابة العامة لتولي التحقيقات.