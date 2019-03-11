أخبار مصر | "الوزراء" ينفي ١٢ شائعة في ٥ أيام (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينفي ١٢ شائعة في ٥ أيام (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (6 حتى 11 مارس 2019‏):

حيث نفي المركز ما تردد حول استبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز ، كما نفي حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى ، ونفي ما اثير حول توقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني ، كما نفي وقف الدعم عن أسر السجناء.

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ونفي المركز ما تردد حول وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم ، كما نفي ما اثير حول تداول حلوى مخدرة بالمدارس ونفي المركز ايضا ما تردد حول إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

كما نفي المركز الاعلامي ما تردد حول إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم ، كما نفي ما اثير حول سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه ونفي ما تردد حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد.

ونفي المركز ما تداول حول تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج ونفي تشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد "دندرة" بالأقصر .