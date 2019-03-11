أخبار مصر | برلمانية حول تغيب ممثلي "التنظيم والإدارة" عن اجتماع اللجنة: المجلس سيخاطبهم بشكل رسمي

وفى بداية الاجتماع سجلت النائبة سيلفيا نبيل عدم حضور ممثلي التنظيم والادارة للاجتماع، قائلة: "إن المجلس سيخاطبهم بخطاب رسمي، لأن عدم حضورهم للرد خطأ فادح."

من جانبه قال الدكتور "عاشور عمري"، أنه ليس لديه احصاءات بالأميين وأسمائهم وعناوينهم، وبالتالي يستخدم الموظفين لعمل الحصر، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بمحو أمية ٦ مليون في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "عمري" أن الهيئات التي من المفترض أن تتعاون مع الهيئة من المفترض لا تتعاون نهائيا، وأن مشكلة الأمية في مصر هي مشكلة تشريعية في المقام الأول، ونحتاج إلى تشريع ملزم لتلك الجهات، فلدينا ٥٠ ألف جمعية خيرية إذا ألزمنا كل جمعية بمحو أمية ٢٠٠ أمي بالتعاون مع الهيئة سنمحو أمية ١٠ مليون كل عام، إلى جانب إشراك طلاب الجامعة.

وقال ممثلو هيئة محو الأمية أن التنظيم والإدارة طلب بيان بالعاملين بعقود موسمية منذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦، وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة ستبحث ما عرض عليها وسوف تكتب قرارها في تقريرها.

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كما ناقشت اللجنة ممثلو وزارة النقل بشأن التحويلات الخاصة بالمرافق بعد قرار رئيس الجمهورية في أبريل ٢٠١٧، وأين ذهبت باقي المخصصات المالية للمرافق هذا العام.

وقدم ياسر العوضي رئيس الإدارة المركزية لإنشاءات الأنفاق، بيان تفصيلي عن تكلفة المرافق في ٢٠١٧ إلى اللجنة، لافتا إلى أنهم استكملوا العقود المبرمة قبل القرار، وأ وقفوا تحويلات المرافق في أي عقود تلت القرار، لأن القرار ألزم الهيئات الخاصة بها، لافتا إلى أن تحويلات المرافق ٢٤ مليون و٦٠٠ ألف في ١٧١٨.

وأوصت اللجنة وزارتي المالية والتخطيط، بادراج الاعتمادات الخاصة بالمرافق طبقا لقرار رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية.