أخبار مصر | "عمال مصر" تدشن حملة قومية ضد "السموم وتعاطي المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" تدشن حملة قومية ضد "السموم وتعاطي المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سكرتارية السلامة والصحة المهنية والتامين الصحي باتحاد العمال، تدشين حملة قومية لتوعية العاملين بمخاطر السموم وتعاطي المخدرات على الصحة العامة وتأثيرها على الاقتصاد القومي.

وطالب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد جميع أعضاء المنظمات النقابية، البدء فورا في تدشين الحملة عن طريق رفع شعارات داخل منشات العمل تحمل "لا للتعاطي لا للإدمان لا لتجارة العقاقير المخدرة".

وشدد "وهب الله" أمام ممثلي السلامة والصحة المهنية في 27 نقابة عامة فى اجتماعهم برئاسة مجدي الحساني نائب رئيس الاتحاد العام للسلامة المهنية، على سرعة تشكيل اللجان المعنية بالسلامة المهنية والتي تضم 50% من العاملين بالمنشاة.

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وقال نحن من واجبنا المشاركة فى تفعيل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحة، مشيرًا إلي أن حملة 100 مليون صحة، هى من انجح الحملات التي لها تأثير مباشر على صحة المواطن.