أخبار مصر | وزير الخارجية من البرلمان: رعاية مصالح المصريين بالخارج أولوية لدى الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية من البرلمان: رعاية مصالح المصريين بالخارج أولوية لدى الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "شكري"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة إلى أن مخطط الأستهداف يتضمن العمل على عزلها من محيطها الدولي ونتعامل وفقا لما هو متاح من إمكانيات لمواجهة تلك الخطط الممولة، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة للتوسع فى مكاتب التصديق بالمحافظات خاصة فى الصعيد.
وأشاد "شكرى"، بالجهود المبذولة للقوات المسلحة والشرطة للعمل، مؤكدًا أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية أن تكون سياسة متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل وفتح مجالات عديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع بين الطرفين والعمل على استعادة مصر لدورها وإسهامها الإيجابى فى القضايا الدولية قائلا: "لا نتدخل فى شئون الآخرين وليس لنا أهداف غير واضحة لذلك نرجوا أن يبتعد المجتمع الدولى عن إنتاج المعايير المزدوجة والعمل على خدمة المصالح المشتركة حتى يزداد الاندماج والاستفادة من الفرص المتاحة من المجتمع الدولي".
وتطرق وزير الخارجية إلى مصالح المصريين في الخارج، مؤكدًا أن رعاية مصالح المصريين في الخارج أولوية أولي لدى الوزارة، حيث أن مصر لديها رصيد ضخم من المواطنين في الخارج، وإنهم سفراء كونهم يلعبون دورًا كبيرًا في المجتمعات التي يعيشون فيها، مشيرًا إلى أن الجاليات تتعرض أحيانا لبعض الصعاب، والسفارات تعمل علي حلها، واستخدام التقنيات الحديثة لإعفاء المواطنين من عبء الانتقال.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، والمقدمة من النائب بلال حامد النحال، بشأن تدهور حالة مضرب أرز المحمودية، والنائب محمد محمود العتماني، بشأن ازدياد أسعار الأرز المحلي، وبشأن قيام أصحاب المخابز بجمع بطاقات التموين الذكية وصرف الحصة الكاملة للمواطنين دون رقابة فعلية من مفتشي التموين.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم توقيع مدير مكتب تموين العامرية التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية على تسليم التسويات والأحوال الخاصة بتجار البقالة وإرسال تقارير للمديرية مخالفة للحقيقة، والنائب عمرو كمال بشأن ما وصلت إليه مكاتب التموين بمحرم بك بالإسكندرية من تكدس رهيب وعدم احترام الحالة الإنسانية للمواطنين.
بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب إلهام خميس إبراهيم، بشأن شكوى معظم المواطنين من عدم تسليم الرقم السري لتفعيل بطاقات التموين، وحصر المواطن في أصناف معينة ومحددة في صرف حصته التموينية، وحذف أفراد من بطاقة التموين وورقة العيش، وطلب النائب حاتم عبدالحميد، بشأن الفساد الموجود بتموين القليوبية.
كما تناقش اللجنة طلب النائب سمير البطيخي، بشأن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور بإدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والنائب محمد أحمد فؤاد بشأن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والنائبة غادة صقر بشأن سياسة الحكومة في فض الاشتباك الدائر بين مستوردي السيارات والتجار والوكلاء والجمهور، ودور جهاز حماية المستهلك في هذه المشكلة.
وتناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم السيد، بشأن الخسائر التي تحققها شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها، والخطة التي تم وضعها لتجنب تلك الخسائر على الرغم من زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نادية هنري، بشأن خطة تطوير شركة مصر للطيران وإعادة دراسة السياسة البيعية والتسويقية للشركة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة محمد عطا سليم، بشأن المغالاة في الرسوم والأعباء المفروضة على تذاكر السفر، والرحلات والسائح من لحظة دخولهم وحتى مغادرتهم، وكذلك رسوم الهبوط والمغادرة والإقلاع والإيواء والوقود، ما يسبب زيادة قيمة تكاليف الرحلات السياحية عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالهادي سليم حبيب، بشأن تضارب الأسعار في تذاكر السفر في شركة مصر للطيران، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي محمد حسن المشد، بشأن استغلال شركة مصر للطيران للحجاج المصريين وتحميلهم فشل الشركة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن الشكوى من سوء الوجبات الغذائية التي تقدم بطائرات مصر للطيران.
وتستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الإهمال في السنترالات وخدمات التليفون الأرضي بمحافظة الشرقية.
وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رائف تمراز، بشأن إهمال مبنى السنترال القديم المهجور بصان الحجر، ومعاناة بعض قرى صان الحجر من عدم وجود كابلات تليفون أرضي تخدم المواطنين، وعدم وجود كابلات تليفونية داخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية (عزبة اللبشة- عزبة 16- وبعض القرى بالوحدة المحلية).
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عبير تقبيه سحب الأجهزة من سنترال المحمدية - منيا القمح - شرقية وأصبح المكان وكرًا للكلاب والقطط وهذا يُعد إهدارًا للمال العام.