أخبار مصر | وزير الخارجية من البرلمان: رعاية مصالح المصريين بالخارج أولوية لدى الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية من البرلمان: رعاية مصالح المصريين بالخارج أولوية لدى الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مصر مستهدفة وتعتبر الجائزة الكبرى، في الإطار الإقليمي مشيرًا إلى أن الدولة التعامل مع ذلك الاستهداف سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو بعض الذين يتعاملون مع الأمور بشكل ضيق وبشكل به إساءة لتصوير الأمر بشكل مغاير للحقيقة لانقاص الدور المصرى أقليميا ودوليا.



وأشار "شكري"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة إلى أن مخطط الأستهداف يتضمن العمل على عزلها من محيطها الدولي ونتعامل وفقا لما هو متاح من إمكانيات لمواجهة تلك الخطط الممولة، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة للتوسع فى مكاتب التصديق بالمحافظات خاصة فى الصعيد.



وأشاد "شكرى"، بالجهود المبذولة للقوات المسلحة والشرطة للعمل، مؤكدًا أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية أن تكون سياسة متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل وفتح مجالات عديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع بين الطرفين والعمل على استعادة مصر لدورها وإسهامها الإيجابى فى القضايا الدولية قائلا: "لا نتدخل فى شئون الآخرين وليس لنا أهداف غير واضحة لذلك نرجوا أن يبتعد المجتمع الدولى عن إنتاج المعايير المزدوجة والعمل على خدمة المصالح المشتركة حتى يزداد الاندماج والاستفادة من الفرص المتاحة من المجتمع الدولي".



وتطرق وزير الخارجية إلى مصالح المصريين في الخارج، مؤكدًا أن رعاية مصالح المصريين في الخارج أولوية أولي لدى الوزارة، حيث أن مصر لديها رصيد ضخم من المواطنين في الخارج، وإنهم سفراء كونهم يلعبون دورًا كبيرًا في المجتمعات التي يعيشون فيها، مشيرًا إلى أن الجاليات تتعرض أحيانا لبعض الصعاب، والسفارات تعمل علي حلها، واستخدام التقنيات الحديثة لإعفاء المواطنين من عبء الانتقال.

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