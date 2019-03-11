أخبار مصر | "فايق" من جنيف: نتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فايق" من جنيف: نتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر شرعت في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.

وأضاف فايق، خلال الندوة التي نظمها المجلس على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان حقوق الإنسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر، أن مشروع هذا القانون الجديد ضمن خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحداها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته وأكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.