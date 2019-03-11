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الهلال الأحمر المصرى يستعرض جهود التنمية فى شمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى اجتماعا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى وأعضاء مجلس الإدارة. 

 

واستعرض الاجتماع  تقريرا مفصلا عن الجهود التى قدمها الهلال الأحمرالمصرى عن عامى 2017 - 2018  بمحافظة شمال سيناء على مستوى عدة محاور من تقديم المساعدات العينية المتنوعة وخدمات الدعم النفسي وجهود  تحسين الظروف الحياتية لأهالى شمال سيناء وبحث خطط  تطوير عمل فرعى الجمعية بمحافظات شمال سيناء ومطروح من خلال تدريب العاملين وندب قيادات إدارية.

 

وفى إطار تناول ما تم إنجازه فى مجال بنوك الدم بالهلال الأحمر المصرى والتوسعات الخاصة بها استعرض الاجتماع مشروع إنشاء بنك دم الهلال الأحمر المصرى بسوهاج تنفيذا لاستراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمر ويستهدف بنك دم الهلال الأحمر المصرى بسوهاج تجميع 20 ألف قربة دم سنويا لزيادة نسبة مساهمة الهلال فى سد فجوة الاحتياج الفعلى للدم بالمحافظة.

 

وناقش المجلس عدة موضوعات تضمنت الموافقة على إنشاء غرفة مركزية للأزمات والكوارث تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى كل أنحاء الجمهورية وتهدف إلى إنشاء نظام مميكن وحديث  للاستجابة للكوارث فى الهلال وبناء قدرات فريق الاستجابة للكوارث والطوارئ، بالإضافة إلى تطوير الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة ونظام الإدارة اللوجستية .

 

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أثناء اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري (2)
أثناء اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري (2)

أثناء اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري (1)
أثناء اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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