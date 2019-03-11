شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا: الهيئة العربية للتصنيع تتمتع بالإعفاء الضريبى الكامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرست المحكمة الادارية العليا - الدائرة الحادية عشر - موضوع، مبدأ قضائي هام، في الطعن رقم 37283 لسنة 54 قضائية عليا، بأن الهيئة العربية للتصنيع مازالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الهيئة العربية للتصنيع، وفقاً لاتفاقية تأسيسها ونظامها الأساسي أنشئت بقصد تحقيق هدفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما، أحدهما بناء قاعدة صناعية حربية متطورة، وثانيهما إقامة وإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة بما يواكب التطور العالمى.
وأوضحت المحكمة أنه لا يتصور إقامة صناعة حربية متطورة لا تستند إلى قاعدة صناعية مدنية متقدمة، كما أن بناء قاعدة صناعية حربية حديثة يسهم بالضرورة في إنماء الصناعات المدنية، لذلك فإن المشرع نص صراحة في القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه، على إعفاء الهيئة وجميع عائدتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
واختتمت المحكمة بأن الهيئة العربية للتصنيع مازالت منظمة عربية دولية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع هي والشركات المساهمة فيها هذه الهيئة بالإعفاء وجميع عائدتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملتها المالية من كافة الضرائب والرسوم، ومنها رسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 في شأن نقابة المهن الهندسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارية العليا: الهيئة العربية للتصنيع تتمتع بالإعفاء الضريبى الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.