شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: 1,1 مليون مواطن أجروا المسح الطبى لفيروس سى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون المرأة والمجتمع، ان فعاليات مبادرة 100 مليون صحة برعاية الرئيس السيسى، تشهد إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هناك تعاون كبير بين المحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية لرعاية فعاليات المبادرة فى إطار التعاون المجتمعى .

وأضافت خلال مرافقتها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء تفقدها فاعليات المبادرة بوحدة صحة ميت عقبة بالجيزة، انه تم توقيع المسح الطبى على 1,1 مليون مواطن بالمحافظة حتى الآن ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى المستهدف الكامل بالمحافظة فى ظل استمرار المبادرة حتى نهاية شهر إبريل المقبل.

واكدت، نائب محافظ الجيزة، تخصيص غرف لاستقبال الشكاوى من المواطنين تخص المبادرة وغرف لاستقبال كبار السن والسيدات للتسهيل عليهم فى إجراء المسح الطبى داخل كل مركز ومكتب صحى يستقبل المواطنين بالمبادرة، لافتة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يولى اهتماماً كبيراً بالمبادرة ويحرص على تفقد المراكز والوحدات والمكاتب الصحية للاندماج مع المواطنين.

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يذكر أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى لحوالى 5.3 مليون مواطن بالمحافظة وتهدف إلى الكشف المبكر عن وذلك من خلال 1730 فريق طبى بالإضافة إلى 53 عيادة متنقلة بمختلف أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين وحوالى 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة للتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية.