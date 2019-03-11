الأزهر يشيد بنجاحات القوات المسلحة: جيشنا قادر على اجتثاث العصابات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأزهر الشريف برجال القوات المسلحة، والنجاحات الكبيرة التى حققها الجيش والأجهزة الأمنية؛ لتطهير سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية.
وأكد الأزهر الشريف ثقته في قدرة جيشنا الباسل على اجتثاث تلك العصابات الإرهابية، فى ظل التفاف الشعب المصرى حول قواته المسلحة وباقي مؤسسات الدولة، حتى يسود الأمن والأمان ربوع مصرنا الحبيبة.
وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.
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