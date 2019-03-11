وزير الخارجية: لا نتدخل في شئون الآخرين وليس لنا أهداف غير واضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر مستهدفة وتعتبر الجائزة الكبرى، في الإطار الإقليمي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الاستهداف سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو بعض الذين يتعاملون مع الأمور بشكل ضيق وبشكل به إساءة لتصوير الأمر بشكل مغاير للحقيقة لإنقاص الدور المصري إقليما ودوليا .

وأشار شكري، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، الاثنين، إلى أن مخطط الاستهداف يتضمن العمل على عزل مصر من محيطها الدولي، ونتعامل وفقا لما هو متاح من إمكانيات لمواجهة تلك الخطط الممولة، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة للتوسع في مكاتب التصديق بالمحافظات خاصة في الصعيد .

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وأضاف أن خطة التوسع في مكاتب التصديق، تشمل العمل على إنشاء مكاتب في المراكز ذات الكثافة الكبيرة والعمل على توفير أماكن لائقة، إلى جانب توفير العمالة الناجزة وكذلك القضاء على السماسرة الذين يستغلون حاجة المواطنين.

وأشاد شكري بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة ،مؤكدا أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية أن تكون متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل وفتح مجالات عديدة لعلاقات دولية تعود بالنفع بين الطرفين والعمل على استعادة مصر لدورها وإسهامها الإيجابي في القضايا الدولية، قائلا: "لا نتدخل في شئون الآخرين وليس لنا أهداف غير واضحة".

وتابع: "نرجو أن يبتعد المجتمع الدولي عن إنتاج المعايير المزدوجة والعمل على خدمة المصالح المشتركة حتى يزداد الاندماج والاستفادة من الفرص المتاحة من المجتمع الدولي".