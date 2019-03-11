عبدالعال يهدد بنشر أسماء المتغيبين عن الجلسة.. ويوجه رسالة لنواب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان المتواجدين خارج القاعة، بنشر أسمائه، قائلا: "السادة الأعضاء الرجاء ضرورة الالتزام بدخول القاعة، حتى لا يتم نشر الأسماء".

وأضاف رئيس البرلمان، في الجلسة العامة، الاثنين، أنه يجرى اليوم التصويت على عدد من مشروعات القوانين المؤجلة، والتي تتطلب الحصول على أغلبية الثلثين للموافقة عليها.

وردد رئيس المجلس عبارات لإجبار النواب على دخول القاعة، قائلا: "السادة النواب خارج القاعة برجاء الدخول، السادة الأعضاء في اللجان النوعية برجاء الحضور للجلسة".

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وفى سياق متصل داعب الدكتور علي عبدالعال أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بسبب عدم حضور العديد منهم أعمال الجلسة العامة، قائلا: "نواب القاهرة أقل حضورا داخل القاعة، عارفين فيه كام نائب من القاهرة، 53".

وطالب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بحضور النواب للتصويت على مشروعات القوانين التي تطلب أغلبية الثلثنين.

يشار إلى أن المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي، نشر قائمة بأسماء النواب، الذي وقعوا بالحضور وتغيبوا عن حضور الجلسة العامة.