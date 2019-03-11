20 ألف متر واستثمارات 800 مليون جنيه.. "كاسيل" تعلن تفاصيل "إيست سايد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة ماسيل للتطوير العقاري، إطلاق أول مشروع تجاري لها، تحت اسم "إيست سايد"، كمشروع متعدد الاستخدامات يوفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر تجزئة تمتد على مساحة 7600 متر مربع في منطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المساحة البنائية للمشروع 20000 متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم المبيعات المستهدف يصل إلى مليار و200 مليون جنيه، ومن المنتظر تسليمه خلال 2021.

وأضاف منصور، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المشروع يعتمد على الطاقة الشمسية في تدبير 50% من احتياجاته من الطاقة، ويصل ارتفاع المباني داخل المشروع إلى 7 أدوار ويضم 3 مجمعات مرتبطة مع بعضها البعض تتضمن عيادات طبية كاملة التشطيب لتخصصات متعددة تمتد على مساحة 5000 متر مربع ومكاتب إدارية راقية على مساحة 7500 متر مربع، وتتراوح مساحات العيادات والمكاتب من 52 حتى 91 متر مربع.