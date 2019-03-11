محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، بمجلس إدارة مستشفى أبو الريش "المنيرة" والياباني بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب قصر العيني؛ لبحث خطة تطوير مستشفى الأطفال الياباني والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020. جاء ذلك قبل افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة " للأطفال. وتتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة، مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئي، مع إمكانية تغيير الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يبحث خطة تطوير "أبوالريش" المنيرة والياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.