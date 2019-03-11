"النقض" تؤيد السجن 7 سنوات لـ9 ضباط بتهمة قتل أسرة بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من 9 ضباط شرطة على حكم سجنهم بالمشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ، وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقهم.

وقضت محكمة جنايات المحلة في 30 أغسطس 2017، برئاسة المستشار السعودي الشربيني، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط في قضية قتل 4 من أسرة واحدة بالغربية، في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، المقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية سابقا، قد قرر إحالة 9 ضباط بمديرية أمن الغربية إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل 4 من أسرة واحدة في أثناء استقلالهم سيارة ملاكي من مزرعتهم بطريق "مجول".

وجاء في قرار الإحالة، أنه يوم 5 مارس 2013، قتل المتهمون المجني عليه إبراهيم عبد الرحمن القاضي "48 سنة"، ونجله هشام "22 سنة"، وزوجته سونيا الرفاعي عبدالله الرفاعي "44 سنة"، وأشرف محمد رزق شندي، في كمين أمنى على طريق "المحلة – بشبيش، وفور مرور سيارة مشابهة لسيارة مطلوبين أمنيا، أطلق أفراد الكمين الرصاص من أسلحتهم تجاههم، ما أدى إلى مصرعهم جميعا.