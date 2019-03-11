حجر جيري وحشائش ومادة سامة.. كواليس مداهمة مصنع أعلاف في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجأة صادمة حملتها أوراق التحقيق في واقعة ضبط مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن "محمد. ا"، 42 سنة، صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بإضافة حشائش ومادة الاكلونيا السامة والحجر الجيري على مصنعات الأعلاف، وإعادة طرحها بالأسواق على أصحاب المزارع.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع، وأمكن ضبط مالكه وعُثر على 15 طن ذرة صفراء صحيحة، 40 شيكارة أسمنت معبأة حجر جيري، ماكينة جرش حبوب، ماكينة تعبئة حبوب مجروشة وأعلاف وبلغ إجمالي المضبوطات 25 طنا و400 كيلو جرام أعلاف ومستلزمات إنتاج بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، وفقا لتقرير لجنة وزارة الزراعة.

اقر المتهم بصحة التحريات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.