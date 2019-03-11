"ويفر بالفراولة وكريمة وبندق".. اللقطات الأولى لمصنع حلوى فاسدة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لمداهمة مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية والحلويات بأكتوبر.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات مفادها أن "هشام. ع"، 40 سنة، صاحب مصنع شركة "الأصدقاء فودز" بالمنطقة الصناعية منطقة الثلثميات دائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، وتعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمصنع، والعمل على إعادة انتاجها وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين ومحدثاً أضرار جسمية بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

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تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت الشركة، حيث أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على التالي: 2500 كرتونة معبأة شيكولاتة، 250 كرتونة معبأة كريمة بالفانيليا، 150 كرتونة معبأة بسكويت بالحليب والبندق وألف كرتونة معبأة ويفر بالفراولة بإجمالي 9 أطنان و432 كيلو جراما جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.