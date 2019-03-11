تأجيل محاكمة سائق قطار دهس مهندس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لـ 9 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاتهامه بقتل مهندس بالهيئة دهسًا بالقطار، لجلسة 9 إبريل، لسماع شهود الإثبات.

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الاول، أنه في 31 مارس 2018 بدائرة قسم الشرابية قام المتهم محمد مصطفي السيد منصور قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقتل المجني عليه علاء هاشم نصر مسعود، مهندس بالهيئة، عمدًا عقب مشادة كلامية دارت بينهما فقام علي اثرها بقتله، بأن استقل جرار القطار رقم 3040 وما ان ابصر المجني عليه أمام القضبان حتي زاد من سرعته فصدمه ودهسه اسفل عجلاته قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من اصابات والتي اودت بحياته.

واضافت التحقيقات ان المتهم عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية – قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر- بأن قاد وسيلة نقل وكان ذلك تحت تأثير تعاطي جوهر مخدر الحشيش، وصدم المجني عليه مرتكبا الجريمة وعطل حركة سير القطارات.

واستمعت النيابة إلى شهادة ايهاب الزعفراني، فني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر انه بتاريخ 31 مارس 2018 وحال تواجده رفقة المجني عليه بمقر عمله بمنطقة ورشة فرز القطارات ابصر المتهم يقف بالجرار قيادته رقم 3040 قاطرا عربات القطار رقم 987 الي داخل مغسلة القطارات شارعا في احلال الجرار عن العربات تمهيدا للتحرك عائدا باتجاه ورشة الجرارات من خلال تحويل سكة القضبان مجريا ذلك بنفسه مخالفا للتعليمات واللوائح بالهيئة القومية لسكك حديد مصر فاستوقفه المجني عليه وصعد الي متن الجرار فدارت بينهما مشادة كلامية حال تواجده بكابينة القيادة والمجني عليه مترجلا في مواجهته وفي تلك الاثناء فوجئ بالمتهم يتحرك مسرعا بالجرار صادما المجني عليه ودهسه اسفل عجلاته وتوقف به بعد السير لمسافة قدرها عشرة امتار.

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وشهد محمود محمد، مهندس ومدير عام التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام النيابة العامة انه وفقا لتعليمات ولوائح الهيئة القومية لسكك حديد مصر فان السرعة المقررة لسير القطارات والجرارات داخل وش الفرز هي ثمانية كمساعة كحد اقصي وان تلك اللوائح تحظر قيادة القطارات تحت تأثير المخدر لان من شأن ذلك تعريضها وتعريض حياة مستقليها للخطر وان ما فعله المتهم من أفعال قد عرض الجرار قيادته والقطارات الأخري للخطر وعطل سير الجرارات بورش الفرز ومنها الجرار المخصص للقطار رقم 2006 والذي كان قادما في مواجهته باتجاه الورشة.

وجاءت شهادة ايمن محمد، فني اول بإدارة الفحص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر امام النيابة انه نفاذا لقرار النيابة العامة وبفحص جهاز التحكم الآلي للجرارات والقطارات ATC ثبت ان سرعة الجرار وقت ارتكاب الواقعة بلغت خمسة عشر كيلومتر في الساعة وهو ما يعد تجاوزا للسرعة المقررة بثماني كيلو متر في الساعة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة للسير داخل ورش الفرز والمعلومة لدي المتهم وفقا لطبيعة عمله.

وكشفت شهادة محمد رشاد، مهندس كهرباء ديزل ومدير ادارة الأوناش بورش الفرز انه نفاذا لقرار النيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته لفحص الجرار رقم 3040 وبالفحص الفني ثبت أن الجرار يعمل بحالة جيدة من الناحية الميكانيكية والكهربائية ومن حيث السرعات ولا يوجد ثمة ملاحظات فنية حول ادائه.

واضافت تحريات وائل محمود عبد الحليم، رائد شرطة بقسم شرطة محطة الضواحي ادارة السكة الحديد انه بتاريخ 31 مارس 2018 تلقي اخطارا من الخدمات المعينة بمنطقة ورش الفرز باصطدام احد الجرارات بأحد العاملين مما ادي الي وفاته متأثرا بإصابته وبالتوجه إلى حيث مكان الواقعة شاهد جثمان المجني عليه علاء هاشم "مهندس بورش الفرز بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " مسجي أرضا مضرجا في دمائه كما شاهد الجرار رقم 3040 متوقفا علي مقربة فتمكن من ضبط المتهم محمد مصطفي السيد من داخل كابينة ذلك الجرار محل الواقعة بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.