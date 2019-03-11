انت الان تتابع الزراعيين تنعي ضحايا الطائرة الإثيوبية: شهداء العلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نعى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، اليوم الإثنين، شهداء العلم، الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، والمهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبد الحميد فراج مجلي نوفل، باحثين مساعدين في شعبة الإنتاج الحيواني بمركز بحوث الصحراء، الذين لقوا مصرعهم -أمس- في تحطم طائرة من طراز 737 ماكس 8، تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وذلك خلال توجههم في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية، إن مجلس إدارة النقابة تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث سقوط الطائرة الإثيوبية المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي، وعلى متنها 3 من الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، نحتسبهم عند الله من شهداء العلم. وأشار نقيب الزراعيين إلى أن النقابة سوف تقيم حفل تأبين