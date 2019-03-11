انت الان تتابع «الآثار»: خصم 15 إلى 60 يوما لرافضي تحليل المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نشرت الوقائع المصرية، في عددها 55 تابع (أ)، قرار وزارة الآثار رقم 51 لسنة 2019، بإصدار لائحة المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق. ونصت لائحة الجزاءات على أنه في حالة وجود الموظف في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أو الامتناع عن إجراء تحليل وفحوصات المخدرات الطبية، بالخصم 15 يومًا كحد أدنى، و60 يومًا كحد أقصى. كما نصت اللائحة على أنه في حالة ترك العمل أو النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي فيها طبيعة العمل اليقظة المستمرة، بالخصم 15 يومًا كحد أدنى، و60 يومًا كحد أقصى.
وفي حالة مباشرة الموظف أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي عمل يفقد الموظف حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها، فيتم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية. الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس الأحد، إنه سيتم إنهاء خدمة من يتم
وفي حالة مباشرة الموظف أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي عمل يفقد الموظف حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها، فيتم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس الأحد، إنه سيتم إنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه للمخدرات بشكل فوري وفقا لقانون الخدمة المدنية: "أنا بقول الكلام ده لأننا هنحاسب بالقانون اللي إحنا ارتضينا بيه ووافق عليه مجلس الشعب، وقال إن اللي يتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا".
وشدد الرئيس: "الكلام ده معناه إن التحاليل اللي هنعملها.. ودي أمانة إنها تتنفذ بصدق وبأمانة ثم لما تتعمل ويطلع حد كده منقولش معلش ده عنده أولاد.. واللي ماتوا دول معندهمش أولاد ولا أهل.. إذن مش بس على قد السكة الحديد.. على كل مرفق". (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر «الآثار»: خصم 15 إلى 60 يوما لرافضي تحليل المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.