انت الان تتابع كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين. ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة أمس الأحد، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، للتعيين في منصب وزير النقل. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، وقلده الرتبة العسكرية، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقال الرئيس، في كلمته: «كامل هو أحد أهم ضباط القوات المسلحة، وسيساعد في تطوير منظومة النقل.. هتشوفوا السكة الحديد في 30 يونيو 2020، ستكون مرفق كالجديد».من جانبه، تقدم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمرشح لوزارة النقل، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف بالوزارة.وقال

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