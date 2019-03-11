«المحافظين» يتدخل لحل أزمة 276 عاملا بمواقف الأقاليم

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حزب المحافظين يعقد اجتماعا موسعا مع عمال مواقف الأقاليم بحضور عدد من نواب البرلمان لنظر قضية فصلهم.. الممثل القانونى للنقابة العامة للنقل البرى يتضامن مع مطالب العمال

تنظم لجنة العمال المركزية لحزب المحافظين، اجتماعا موسعا مع عمال مواقف الأقاليم بحضور عدد من نواب البرلمان، اليوم الإثنين، بمقر مركزية المحافظين بوسط البلد، وذلك حفاظا على حقوق العمال. وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن عمال مواقف الأقاليم حريصون على اتخاذ طريق التفاوض السلمى وعدم اللجوء إلى الاحتجاجات حفاظا على استقرار المجتمع، لافتًا إلى أن العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة عددهم 276 موظفا وعاملا، يحمل عدد منهم المؤهلات العليا والباقى من المؤهلات المتوسطة أو أقل.

وأوضح خليفة أن هؤلاء يعملون وفق عقود عمل غير محددة المدة، وهذه العقود يمثل صاحب العمل فيها محافظ القاهرة التى تتبعها مواقف «عبود، والسلام، والمرج، وحلوان»، وموقع على العقود أحد كبار الموظفين التابعين للمحافظ وهو المشرف على إدارة المواقف. وتابع: «اللجنة النقابية للعاملين بالمواقف فوجئت

وأوضح خليفة أن هؤلاء يعملون وفق عقود عمل غير محددة المدة، وهذه العقود يمثل صاحب العمل فيها محافظ القاهرة التى تتبعها مواقف «عبود، والسلام، والمرج، وحلوان»، وموقع على العقود أحد كبار الموظفين التابعين للمحافظ وهو المشرف على إدارة المواقف. وتابع: «اللجنة النقابية للعاملين بالمواقف فوجئت بصدور تسريحهم من المواقف، وذلك لانتقال إدارة المواقف فى أول مارس 2019 إلى الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعليهم التوجه لمحافظة القاهرة لتوزيعهم على الإدارات المحلية التابعة لها»، مضيفا: «بعدها عقد لقاء مع أحد كبار مستشارى محافظ القاهرة والعاملين بموقف عبود أبلغهم فيه أنه سيتم عمل عقود جديدة مؤقتة لهم لمدة سنة، فى بعض الأعمال التى تختلف عن أعمالهم الحالية ورواتب أخرى غير رواتبهم الحالية». (اقرأ أيضا: «المحافظين»: ملتقى التوظيف يبحث عن بديل لغير الموفق) واستكمل: «لما كانت عقود عمل العاملين بالمواقف غير محددة المدة ومن ثم لا يجوز قانونا تحويل هذه العقود إلى عقود محددة المدة، ولما كان ذلك يمثل إخلالا بمصالح أسرهم وانتقاصا من حقوقهم المستقرة، وخروجا عن عقود عملهم، فإنهم توجهوا لمكتب العمل، ولوزارة القوى العاملة لإجراء مفاوضات جماعية كطريق سلمى لحل الأزمة». Advertisements وأشار إلى أنه بالفعل تفضلت الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية ورعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة بترتيب جلستين للمفاوضة كانت الأولى فى يوم الأحد 24 فبراير 2019، والثانية يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، وفى الجلسة الأولى حضر ممثل عن إدارة المواقف وتخلف – للأسف – عن حضور الجلسة الثانية التى حضرها ممثل قانونى عن النقابة العامة للنقل البرى الذى تضامن مع مطالب العمال. وفى إطار سياسة حزب المحافظين الداعمه للمواطن، سبق له أن نظم عدة ملتقيات للتوظيف، آخرها الملتقى التوظيفى الأسبوعى الـ50، فى إطار سياسة الحزب الهادفة إلى مساعدة الدولة فى القضاء على آفة البطالة فى المجتمع. وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن عدد الحاضرين للملتقى التوظيفى الأسبوعى الـ50 بالمقر الرئيسي للحزب، وصل إلى 73 شابا وفتاة، وتم توزيعهم على قطاعات مختلفة من الشركات، موضحا أن النصيب الأكبر من الوظائف التى طلبتها الشركات كانت لقطاع التدوين، وتم توظيف عدد 17 شابا وفتاة، وكذلك القطاع البنكى 13 شابا و3 بقطاع السيارات، إضافة إلى أنه تم توزيع 11 بقطاع الاستثمار العقارى و8 بقطاع الأمن والحراسة و12 بالهايبر ماركت و9 بقطاع الصناعات الغذائية. وأضاف خليفة أنه تم تفعيل نسبة الـ5% بعدد 6 أشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الإقبال من الفتيات كان أكثر من الشباب لأنهن متحملات للمسئولية أكثر. وتابع: «أكثر الوظائف المطلوبة هى التى تعتمد على العمالة المهنية وكذلك المؤهلات العليا والمتوسطة، ويتم متابعة الشباب لحين تقديم الأوراق المطلوبة وتسلم العمل». أوضح رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، أن الشباب الذين لم يوفقوا يتم التواصل معهم مرة أخرى لتوفير فرص عمل بديلة، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص ترسل له دائما الوظائف التى تكون فى احتياج لمن يشغلها بكل القطاعات. (اقرأ أيضا: رواتب تصل لـ5000 جنيه.. ملتقى توظيفي لـ«المحافظين»)

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