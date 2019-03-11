شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي إثيوبي: أديس أبابا تتحمل نفقات سفر وإقامة أسر ضحايا الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» من مصدر دبلوماسي إثيوبي، أن السلطات الإثيوبية تعهدت لأسر الضحايا بإنهاء كافة إجراءات ترحيل جثامين الضحايا إلى بلادهم.

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وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ «المصري اليوم»، أن السفارة الإثيوبية بالقاهرة، سوف تقوم بتحمل نفقات سفر وإقامة أسر الضحايا في إثيوبيا لحين استلام ونقل جثامين ذويهم.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أمس الأول، الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.