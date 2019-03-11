شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» توافق على قرض بـ69 مليون يورو لتطوير مصرف «كتشنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بشأن «مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف»، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المصرف وحفر القنوات وإعادة تأهيلها، وإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء محطات جديدة، وتركيب نظام مراقبة لتدفق المياه وجودتها، وتقديم الدعم الفنى ودعم بناء القدرات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 445 مليون يورو و700 ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين الحهات التالية، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 148 مليون يورو مقسم كالتالى، «قرض بمبلغ 69 مليون يورو، وقرض آخر بمبلغ 79 مليون يورو»، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبى بقرض قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، ومنحة الاتحاد الأوروبى بمبلغ 45 مليون يورو، والمكون المحلى للمشروع مايعادل 38 مليونا و800 ألف يورو.