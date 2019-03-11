شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرصاد الجوية» تصدر إنذار بحري للملاحة في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت هيئة الإرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، خلال يومي الأربعاء 13 مارس والخميس 14 مارس. وقال الإنذار البحري، إن نشاط الرياح الشمالية الغربية خلال هذه الفترة على البحر المتوسط تصل لحد العاصفة، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار.

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