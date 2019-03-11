شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم فقيد البحيرة في «الطائرة الأثيوبية»: «عايزين لو حتى رِجل ندفنها وناخد عزاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع أهالى البحيرة، تحديدًا قرية الأبقعين بمركز حوش عيسى، أمام مسجد القرية، عقب وصول نبأ وجود المهندس الزراعى، عبد الحميد فراج محمد مجلى، الباحث بمركز البحوث الصحراوية، ضمن المفقودين فى حادث سقوط الطائرة الأثيوبية، انتظارًا لمعرفة أخبار جديدة عن العزاء ومواساة أهالى الفقيد.

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وقال علي شحاتة، ابن عم المفقود في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «عايزين الجثمان، إحنا ناس من الأرياف وعرب، عايزين لو حتى (رجل) ندفنها وناخد عزاه، بس الأول نوصل للجثمان، عشان نهدى أبوه وأمه اللى فى حالة ربنا ما يكتبها على حد».

وأضاف: «إحنا راضين بأمر الله وقضائه، وبعد دفن الجثة نتحرك فى الإجراءات القانونية ونعرف الأسباب واللى غلط يتحاسب».

وأوضح «شحاتة»: «فور علمنا بالحادث تواصلنا مع الخطوط الجوية الإثيوبية، فى المطار مساء الأحد، وأكد لنا وجود عبد الحميد ضمن ركاب الطائرة، وذهبنا إلى السفارة فى صباح الإثنين أكدوا لنا الخبر، وأخبرونا أن الجثمان سيصل قبل يوم الخميس المقبل 14 من الشهر الجاري، وقالوا لو أحد من الدرجة الأولى عايز يطلع يسافر يشوف إيه سبب الحادث أو يتعرف عليه ممكن يسافر».