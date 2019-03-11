شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر برئاسة غادة والي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري اجتماعا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وبحضور الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

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واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن الجهود التي قدمها الهلال الاحمرالمصرى عن عامي 2017- 2018 بمحافظة شمال سيناء على مستوى عدة محاور من تقديم المساعدات العينية المتنوعة وخدمات الدعم النفسي وجهود تحسين الظروف الحياتية لأهالى شمال سيناء وبحث خطط تطوير عمل فرعي الجمعية بمحافظات شمال سيناء ومطروح من خلال تدريب العاملين وندب قيادات ادارية.

وفى إطار تناول ما تم إنجازه في مجال بنوك الدم بالهلال الاحمر المصرى والتوسعات الخاصة بها استعرض الاجتماع مشروع انشاء بنك دم الهلال الاحمر المصري بسوهاج تنفيذا لاستراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمر ويستهدف بنك دم الهلال الأحمر المصري بسوهاج تجميع 20 الف قربة دم سنويا لزيادة نسبة مساهمة الهلال في سد فجوة الاحتياج الفعلي للدم بالمحافظة.

وناقش المجلس عدة موضوعات تضمنت الموافقة على انشاء غرفة مركزية للازمات والكوارث تعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في كل انحاء الجمهورية وتهدف إلى انشاء نظام مميكن وحديث للاستجابة للكوارث في الهلال وبناء قدرات فريق الاستجابة للكوارث والطوارىء بالإضافة إلى تطوير الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة ونظام الإدارة اللوجستية.