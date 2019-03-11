شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 40 دولار رسوم من شركات البالون الطائر مقابل «الطلعة الواحدة» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، في عددها 54 (تابع)، 11 قرارًا لوزارة الطيران المدني. وجاء في القرار رقم 226 لسنة 2019، بأن يُحصّل رسم من شركات البالون الطائر قدره 40 دولارًا مقابل الطلعة الواحدة، وأن تقوم سلطة الطيران المدني بوضع الأسلوب المناسب لمحاسبة شركات البالون طبقًا للوزن والحجم.

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