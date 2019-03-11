شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم سائق ومسعف: أعادا 96 ألف جنيه لمصاب في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على مبلغ مالي 96 ألف جنيه بحادث على الطريق الصحراوي الشرقي وقاموا بتسليم المبلغ لمركز الشرطة، حيث منحهما المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي تقديراً لأمانتهما.

وقال المحافظ إن ما فعله رجال الإسعاف في هذه الحادثة يعد نموذجا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها رغم الإغراءات التي يتعرض لها الإنسان، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الاسعاف، لافتا إلى أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفين والتي أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه، لفت الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى أن السائق عبيد عامر محمد، والمسعف أشرف محمود عبدالله عثرا على مبلغ 96 ألف جنيه، بحوزة مصاب في حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»ـ الشيخ فضل أمام مركز بنى مزار، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة بني مزار.

محافظ المنيا يكرم «مسعفين» حادث الطريق الصحراوي الشرقي