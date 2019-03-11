شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ الشرقية بشأن «فيديو الرقص داخل مدرسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، إحالة مدير الإدارة التعليمية بالقنايات للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة للتقصير والإهمال في العمل، كما قرر المحافظ إيقاف مدير مدرسة الشهيد حمادة فهمي مباشر الثانوية العامة المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بالقنايات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام بعض طلاب المدرسة بالأغاني والرقص على ما يسمى بـ«أغاني المهرجانات».

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ووجه «غراب»، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإعادة تقييم أداء مديري الإدارات التعليمية وإعداد تقرير للعرض عليه للوقوف على أوجه القصور والإهمال في العمل واتخاذ ما يلزم حيال المقصرين، وكذلك استدعاء أولياء أمور الطلاب أصحاب الواقعة لإخطارهم بما قام به أبنائهم وإحالة الواقعة للتحقيق، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لضبط العمل.

كان محافظ الشرقية فور تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي أصدر تعليماته لعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتوجه إلى مدرسة الشهيد حماده فهمي مباشر الثانوية العامة المشتركة محل واقعة الفيديو للوقوف على مدى صحتها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ مايلزم قانوناً حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله في العمل.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر قيام طلاب بأحد الفصول الدراسية بالرقص والأغاني على ما يسمى بأغاني المهرجانات، ونُسب مقطع الفيديو لطلاب مدرسة القنايات الثانوية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.