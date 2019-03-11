شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تستضيف الاجتماع الثالث للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف وزارة الخارجية، الاثنين، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، الاجتماع الثالث لكبار المسئولين من الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ويتناول الاجتماع- الذي يستمر لمدة يومين- أطر وأولويات التشاور السياسي والتعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والأمنية.

كما يبحث الاجتماع تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة في ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسي في ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب جمهورية مصر العربية، كبار المسئولين بوزارات الخارجية ومن العسكريين لدول المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية اليمن.

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