شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف أمام البرلمان: مصر تشهد أفضل فترة في تاريخ عمارة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تشهد حاليا أفضل فترة في تاريخ عمارة المساجد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطوير المساجد الأثرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، وأن هناك مساعي مع مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ في الموازنة للسنة المالية الجديدة لصالح تطوير وتجديد المساجد الأثرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة خطة وزارتي الأوقاف والآثار، لتطوير المساجد الأثرية.

وأشار «جمعة» إلى أهمية التوازن بين المساجد العامة والمساجد الآثارية، وأن هناك أولويات، لافتا إلى أنه كانت هناك مساجد مغلقة لا يتم الصلاة فيها، وعددها حوالى 3400 مسجد، منها مساجد كانت مغلقة منذ 18 سنة و22 سنة، مضيفا: «أن لدينا أولويات، وتم تخفيض عدد المساجد المغلقة إلى 1800 مسجد، أي قضينا على نصف قائمة الانتظار، وخلال 3 سنوات الوزارة قادرة على إنهاء قوائم الانتظار، والقضية تحتاج لتوازنات كبيرة».

ولفت الوزير إلى تطوير 1966 مسجدا خلال الأربع سنوات الماضية، بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، كما تم تخصيص نحو 100 مليون جنيه لفرش المساجد، خلاف الصيانة والجهود الذاتية، موضحا أن المساجد الأثرية تعتبر ثروة قومية لها طبيعة خاصة وهناك ضرورة للمحافظة عليها سواء من ناحية مردود السياحة الدينية أو الأثرية.