شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنفاق» تبدأ في مراجعة وإصدار تصاريح العمل في مشروع القطار المكهرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن بدء التجهيزات لمشروع القطار الكهربائي العاصمة الإدارية /السلام /العاشر من رمضان ومراجعة التجهيزات على أرض الواقع.

وقال بيان الهيئة إنه في إطار أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي من موقف السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان تم البدء في الخطوات التنفيذية على أرض الواقع بعمل اجتماعات للبدء ومراجعة التجهيزات اللازمة وإصدار التصاريح مع الجهات المعنية وذلك لدخول المشروع حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول ٦٨،٥ كم يبدا من محطة عدلي منصور مع الخط الثالث لمترو الإنفاق حتى محطة الروبيكي وتتفرع يمينا باتجاة العاصمة الادارية الجديدة ويسارا باتجاة مدينة العاشر من رمضان ويضم ١١ محطة (١٠ محطات سطحية [ عدلي منصور،العبور،المستقبل،الشروق،نيو هليوبوليس،بدر،الروبيكي،العاصمة الإدارية ١،المنطقة الصناعية العاشر من رمضان] ومحطة وحيدة علوية هي [ العاصمة الإدارية ٢]) ،سوف يتم تنفيذ الأعمال المدنية بشركات تنفيذ مصرية بالكامل.