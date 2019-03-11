شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة 27 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوي، الثلاثاء، طقسا دافئا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار بالنسبه لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «13- 27»، إسكندرية «10 – 24»، قنا «10 – 30»، الأقصر «10 – 31»، أسوان «12 – 32».
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