شكرا لقرائتكم خبر عن صور..محافظ الاسكندرية ورئيس الشركة القابضة يطلقان مسابقة السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح، اليوم،الاثنين، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، "مسابقة السلامة والصحة المهنية، تتنافس خلالها 17 شركة تابعة للشركة القابضة فى مجالات التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة والتعامل السريع مع تسربات الكلور، بحضور الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، ورئيسا شركتي مياه الشرب، والصرف الصحي بالاسكندرية.

وقال، الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية، أن هذا النوع من المسابقات يعكس تطورا كبيرا فى خريطة أداء وتصرفات الشركات المصرية، لتوفير مناخ العمل الآمن للعاملين من ناحية والبيئة المحيطة من ناحية أخرى، وأضاف، أن منافسة هذا العدد من الشركات واستعراض الكوادر والممارسات تعد تجربة فريدة لاستقدام مثال يحتذى به لرفع كفاءة العامل والشركة على حد سواء.

وأكد، على الطفرة النوعية التى حققتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى مجال السلامة والصحة المهنية لمواجهة التحديات الحالية، وتطبيق مفهوم الصيانة الوقائية.

وقال، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ان المسابقة التى تنظمها الشركة القابضة للعام السادس على التوالى تهدف إلى رفع مستوي اداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة واتباع اجراءات السلامة فى الاماكن المغلقة ذات الخطوره والسيطرة علي تسرب غاز الكلور في اقل وقت ممكن لتجنب كافة المخاطر التى تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء.

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وأكد أن المسابقة تخلق روح المنافسة والتدريب المكثف للعاملين وزيادة أعداد المشاركين .

ومن جانبه، قال، المهندس أحمد جابر شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أنه على مدار 3 سنوات متتالية يتم تنظيم هذا الحدث بمحطة المنشية 2

واضاف اننا نضع بعين الاعتبار تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية فى كل ما يتعلق بأعمال المحطات والشبكات وعنابر الكلور من أجل توفير مجال الحماية للعاملين بالمحطة والمواطنين والمناطق المجاورة.