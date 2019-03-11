"نراعي الغلابة".. وزير الأوقاف يوضح سياسة تقنين أراضي الوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه وجه بمراعاة البعد الاجتماعي عند تقنين الأوضاع للمواطنين بشأن أراضي وأملاك الأوقاف.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على تساؤلات لبعض النواب بشأن التيسير على المواطنين الذين يسكنون في منازل منذ سنوات طويلة ومراعاة ظروفهم البسيطة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت حصر أملاك وأراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية وأعدت أطلس من 70 مجلدًا، تنتهي منه منتصف أبريل المقبل، وتم بناء قاعدة بيانات غير مسبوقة ورقية وإلكترونية.

وتابع وزير الأوقاف: "في إجراءات تقنين الأوضاع نسير بنظام سداد لجميع المبالغ السابقة، والناس كان إقبالها قليل، ثم أعطيت توجيهات بمراعاة البعد الاجتماعي مع الغلابة، ومثلا واحد اتولد ووجد أبوه وجده ساكنين وعايز يتملك، أنا لا أملك إلا أن أقنن له بالقيمة السوقية العادلة، ولو عايز إيجار هأجر له، وممكن يقسط الديون السابقة، وهناك عدد 1005 حالات تم تقنين أوضاعهم في النصف الأخير من 2018، و200 قننوا مؤخرا".

واستطرد الدكتور مختار جمعة: "الاستثمار سواء أرض زراعية أو محلات ليس حقي ولا حقك.. هو عدل وشرع الله، الواقف له شرط ولا نضيع الغاية من الوقف".