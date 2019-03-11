بعد أداء اليمين.. أول 5 تكليفات من السيسي لـ"كامل الوزير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والموصلات الجديد، اليوم الاثنين، عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجه الرئيس السيسي، 5 تكليفات للفريق كامل الوزير، يرصدها الخليج 365، وفق ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز":
- بذل أقصى جهد لتطوير شبكة السكة الحديدية.
- اتخاذ التدابير الخاصة بتعزيز معايير الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.
- تطوير السكك الحديدية بشكل شامل، لأهميتها وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
- مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.
- الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
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