بعد أداء اليمين.. أول 5 تكليفات من السيسي لـ"كامل الوزير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والموصلات الجديد، اليوم الاثنين، عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الرئيس السيسي، 5 تكليفات للفريق كامل الوزير، يرصدها الخليج 365، وفق ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز":

- بذل أقصى جهد لتطوير شبكة السكة الحديدية.

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- اتخاذ التدابير الخاصة بتعزيز معايير الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.

- تطوير السكك الحديدية بشكل شامل، لأهميتها وتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

- مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

- الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة.