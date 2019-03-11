محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، إن الوزارة تعمل في موضوعات تهم الدولة، ونجحت في إنشاء عدد من الشركات في التصنيع والزراعة وإيجاد خلول لاستهلاك الكهرباء والماء وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، ئيس اللجنة، اليوم الاثنين.
وأضاف العصار: "نجحنا في وقف استيراد النجيل الصناعي لملاعب الرياضة من خلال التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الفيفا، وبالتالي يوفر لنا استهلاك المياه خاصة في ظل ما سيحدث من شح للمياه وهو ما يعني أن تصنيعنا النجيل يوفر مياه شرب".
واستطرد: "تحدينا في ملف لمياه خطير، ونعمل للتغلب على مشاكل التحلية ومعالجتها، من خلال تحلية مياه المجاري وإخراج مياه معالجة لكنها لا تصلح للزراعة ولا الشرب وندخلها بمرحلة أخرى وتبين من تحليل وزارة الصحة أنها صالحة للشرب لكننا نستخدمها في الزراعة لأنها مياه قليلة الملوحة، وبالتالي تؤدي لزيادة الإنتاج الأورجانيك الطبيعي بسبب قلة الملوحة في المياه المحلاة.
وحول جهود التصنيع، قال العصار، إن الوزارة تعاقدت مع شركة صينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، وهناك رؤية بأن الأتوبيسات يمكن تزويدها بالكهرباء في نهاية الخط بسهولة غير ما يحدث مع السيارات، وبالتالي سيكون تشغيل مثل هذه السيارات أسهل ويمكن تنفيذ المشروع بسرعة، كذلك نرى أن الموتوسيكل والتروسيكل وغيرها بمكن تزويدها بالكهرباء من أي مصدر كهرباء لذلك نركز عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي يكشف عن تعاقد صيني لصناعة "أتوبيس كهربائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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