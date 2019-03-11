"التموين" توضح لمصراوي مصير المتخلفين عن التظلم من الحذف بالبطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن باب تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين متاح حتى الـ 15 من مارس الجاري عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg/" فقط، لافتًا إلى أنه من المقرر غلق باب التظلمات بحلول صباح الـ 16 من ذات الشهر.

وعن موقف المتخلفين من صرف المقررات التموينية والخبز، قال مستشار وزير التموين لمصراوي الاثنين، إنه سيتم إيقاف أحقية المتخلفين عن التظلم ممن انطبقت عليهم إحدى المعايير في صرف المقررات التموينية دون الخبز، وبناءً عليه تستمر أحقية الأفراد في صرف حصص الخبز المدعم إلى حين البت في التظلم.

وضمت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، والتي تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك:"استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات / شهرياً أو من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه / شهرياً، وتقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه / سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، فضلًا عن شاغلي الوظائف العليا".