9 قرارات وزارية بزيادة رسوم قطاع الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني 9 قرارات وزارية بتحصيل عدد من الرسوم التي تخص قطاع الطيران المدني في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، نص القرارات الوزارية.

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ووفقًا للقرارات المنشورة تحصل رسوم على اعتماد ورشة أو مركز صيانة تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية، واعتماد برنامج صيانة الطائرة وملحقاتها واعتماد تعديل البرنامج، وتحصيل رسوم على اعتماد استمرات التخليص الجمركي لإقرار مشمولها من قطع غيار ومستلزمات الطائرة عن كل بوليصة، ولإصدار شهادة مزاولة الخدمات الأرضية، إلى جانب رسم على شهادة صلاحية الطائرة.

كذلك تُحصل رسوم على اعتماد أوزان الطائرة، اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النل الجوي الأجنبية العاملة في مصر، على خدمات تراخيص البناء والتعلية مناطق الارتفاق الجو، وإصدار أو تجديد التراخيص بممارسة أنشطة النقل الجوي أو الطيران العام أو أعمال الوكالة عن شركات ونشآت النقل الجوي الأجنبية.

فيما يلي نص القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية.