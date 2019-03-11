وزير الآثار: افتتاح متحف كفر الشيخ نهاية ٢٠١٩

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونائب كفر الشيخ، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الآثار والأوقاف والسياحة مع محافظة كفر الشيخ لترميم المساجد الأثرية الإسلامية في كفر الشيخ بمدينة فوة، وعمل بانوراما سياحية إسلامية تكون مزار للعالم أجمع.

وأوضح "الجندي"، في طلب قدمه لوزيري الأوقاف والآثار خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية اليوم، أنه يوجد عدد 14 مسجد إسلامى أثرى بمدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، وهى مساجد (سيدي موسى، القنائي، شعبان، داي الدار، أبو المكارم، الكورانية، نصر الله، أبو شعيرة، أبو عيسى، الفقاعى، النميرى، عبد الله العمرى، السباعى).

وعقب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على كلمة النائب شكري الجندي، قائلا: "فوة ثالث تجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد القاهرة ورشيد، وتلقيت طلب النائب شكري الجندي، وطلبًا آخر من النائبة هالة أبو السعد تطلب بأن تكون فوة على خريطة السياحة العالمية، وأوضح أننا صرفنا 31 مليون جنيه على 6 جوامع في فوة، كما نعمل على تطوير متحف كفر الشيخ الذي لم توضع فيه طوبة من خمس سنين، وبدأت المحافظة ووفرت 11,5 مليون جنيه، والوزارة ستكمل باقي المبلغ وسيتم افتتاح المتحف في نهاية 2019، بالتالي مشروعين في كفر الشيخ يكلفان وزارة الآثار أكثر من 50 مليون جنيه، والموضوع عشان تعمل منطقة واحدة للآثار الإسلامية المتمثلة في المساجد بمدينة فوة لا يقتصر على مجرد ترميم مسجد، وهناك طرق وغيرها، نحن دورنا نرمم المساجد".

في سياق متصل، أكد وزير الآثار صعوبة البدء في بناء متاحف آثرية جديدة الآن، لصعوبة التمويل وعدم توفر التكلفة المالية، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لتطوير المتاحف القديمة.​