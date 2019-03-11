الرئاسة: السيسي يجتمع برئيس الوزراء وكامل الوزير عقب أداء اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أدى اللواء كامل الوزير، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للنقل.
يذكر أن مجلس النواب وافق أمس بالإجماع على تعيين "الوزير" وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي.
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا بوزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين، حسبما أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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