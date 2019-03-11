جنح الدقي تبرأ أحمد عبدالله من تهمة التعدي على الفنانة سارة نخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، قبول المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبد الله، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة، وإلغاء الحكم المعارض فيه، وبرأته مما هو منسوب إليه

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان 3 أشهر وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

كانت الفنانة سارة نخلة حررت بلاغا اتهمت فيه زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بالتعدي عليه بالضرب بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح والتي نظرت وقائع البلاغ المقيد برقم 16125 جنح الدقي، وأصدرت حكمها سالف الذكر.