7 وقائع بنفس الأسلوب.. سقوط عصابة لسرقة السيارات في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
7 وقائع سرقة لسيارات بأسلوب واحد كانت محل رصد ومتابعة من ضباط مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، قادتهم إلى تشكيل عصابي يضم عاطلين و3 من عملائهما بمركز العياط.
وردت معلومات للعقيد محمد مصطفى، رئيس مكافحة جرائم السرقات بالجيزة، مفادها أن "رجب.خ" 35 سنة، و"أحمد.ع" 36 سنة، عاطلين يقيمان بالعياط، كونا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دائرة قسمي شرطة (أول أكتوبر/ ثاني أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الآثم.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة فأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة العياط حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها.
بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الأهرام- ثاني أكتوبر- حلوان- أول مدينة نصر) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الآثم، واعترفا بارتكابهما 7 حوادث سرقة مماثلة، وأرشدا عن 3 سيارات لدى 3 من عملائهم، وتم ضبطهم.
كما تم ضبط باقي السيارات بجراج كائن بدائرة مركز العياط، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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