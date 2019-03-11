"كشفها نباح الكلاب".. العثور على جثة سيدة بصندوق قمامة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

عثر الأهالي بمنطقة المعصرة بالقاهرة، اليوم الاثنين، على جثة لسيدة داخل جوال لقاه داخل صندوق قمامة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي يفيد بعثور عمال جمع القمامة على جوال تجمعت الكلاب الضالة حوله ولاحظ العمال نباح الكلاب بشدة وقيامهم بمحاولة قطع الجوال، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة بداخله.

بالفحص المبدئي تبين أن الجثة لسيدة، وبها آثار ضرب مبرح، فيما تكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من جهودها للوصول إلى هوية المجني عليه.

وأكد مصدر أمني، أن رجال المباحث يعكفون على فحص الكاميرات المحيطة بمحل العثور على الجثة، وكذا فحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية المجني عليها.