"الداخلية" تهدي "تروسيكل" لعامل جمع قمامة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن الإسكندرية، بإهداء المواطن "حاتم محمد" عامل جمع قمامة يقيم بدائرة قسم أول المنتزة، (تروسيكل) لمساعدته في مواجهة أعباء المعيشة، عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته، وتم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذي لاقى استحسان المواطن.

من جانبه أعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لمطلبه.

جاء ذلك استمراراً لتفعيل الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية، بهدف تكريس الدور الاجتماعي للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا.