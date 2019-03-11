ضبط شخص لاتهامه بالنصب على راغبي التعيين بالوظائف الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، هارب محكوم عليه في قضيتي "سرقة بالإكراه" لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالغربية بدعوى قدرته على تعيينه بإحدى شركات البترول.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "إبراهيم ب. م." مقيم بمحافظة الغربية، بقيام "السيد م. ر." بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه نظير تعيينه بإحدى شركات البترول زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أسفــرت التحريـات عن صحة البلاغ وقيام المتهم، سبق اتهامه في قضية " اتجار في النقد " ومحكوم علية هارب مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي " سرقة بالإكراه" بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي التعيين بالوظائف الحكومية، وتقديم قرار التعيين المزور له والمنسوب لذات الشركة ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتلك الجهة إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم ضبطه أثناء قيامه بمقابلة المُبلغ لاستلام باقي المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن الخطاب المشار إليه تحصل عليه من أحد الأشخاص "جارى العمل على تحديده وضبطه".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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